Jeux Video

J'ai téléchargé le jeu par ennui y a 2 jours, n'ayant rien de spécial à faire, juste histoire d'essayer.J'y ai joué 2h de suite et 2 de plus hier.C'est moche comme les toilettes publiques d'un patelin un lendemain d'event choucroute/raclette.C'est au départ d'une lenteur improbable, surtout qu'on ne fait que toucher le stick (toutes les autres commandes sont auto).Mais quand la sauce prend, ça donne ce que vous voyez dans le trailer et c'est putain de prenantFaut juste aimer le principe rogue, le fait que la chance joue comme souvent dans le genre, et qu'il est parfois frustrant de stagner un peu dans la progression même si le titre tente d'apporter du renouvellement (plusieurs persos jouables, stages...).Par contre, c'est pour les mecs qui testent rapido des jeux dans l'espoir de gratter rapidement des 1000G, vous pouvez oublier : 140 succès dont 90% de 5G(Ah et en bon hommage à Castlevania, le code Konami fonctionne