Date de sortie : 9 Mars 2023

PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire est sorti en 2008 sur Wii en tant que quatrième titre de la série PROJECT ZERO. Suite à la remastérisation de PROJECT ZERO : La Prêtresse des Eaux Noires, cet autre chef-d'œuvre de la série PROJECT ZERO va lui aussi être ramené à la vie avec des graphismes améliorés.Les protagonistes étaient enfants lorsqu'elles visitèrent l'île isolée de Rogetsu. Leur séjour les amènera finalement par disparaître mystérieusement au beau milieu d'un festival. Le titre commence lorsque nos protagonistes décident de retourner visiter l'île à la recherche des souvenirs perdus liés à cet évènement.Sur place, elles tenteront de repousser les fantômes qui les attaquent, ne pouvant compter pour cela que sur la faible lueur d'une lampe torche et sur un appareil photo ayant la capacité de photographier l'inimaginable : la Camera Obscura.