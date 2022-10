Jeux Video

Les raisons invoquées :- Ce n'est pas un touche à tout du JV.- Dès qu'il a touché à certains jeux (Railroad Tycoon, Master of Orion, Homeworld...), il est tombé complétement accroc et ne foutait plus rien pendant des semaines.- Pas question de retomber dans le vice vu qu'il doit terminer le Volume 6 de Game of Thrones qui doit sortir fin 2023 (seulement 8 ans de retard, tranquille).Accessoirement, il indique n'avoir "participé" qu'au lore de Elden Ring et pas au scénario lui-même (l'art de la com, hein Bandai Namco) et nie y avoir personnellement planqué des easter egg.