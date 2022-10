Switch/PC/PS4/One vs PS5/SX

Quand on file le taff de porter des jeux a deux studio differents ça peut donner parfois de grosses differences a l'arrivées comme dernierement Trail from Zero qui a vu ses textures refaites sur Switch et qui a gardé ses textures PSVita sur PS4.Aujourd'hui on apprend que les portages PC et Console de No More Heroes 3 ont été filés a 2 entreprises différentes et autant dire que la boite derriere le portage PC/PS4/One ne s'est pas fait chier puisqu'il s'agit d'un copié/collé de la version Switch au point qu'on peut directement importer sa sauvegarde Switch sur Steam. Les versions PS5/SX ont eu le droit a des ajustements visuelles, néanmoins certains bruitages seraient manquants et il y aurait divers bugs un peu partout qui seront on espère patchés.