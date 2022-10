C'est le compte Twitter officiel du jeu qui devoile ce portrait des Ases qui gouvernent les Neuf Royaumes depuis Asgard. On y retrouve deux personnages feminins encore non devoilés ainsi que potentiellement Odin encapuchonné de dos.Il est signé par l'artiste japonais Sotonami d'ou le coté manga de l'illustration.

Who likes this ?

posted the 10/11/2022 at 02:43 PM by guiguif