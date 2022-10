Salut tout le monde,



Nous sommes passés sous la barre du mois d'attente avant la sortie de la suite d'un reboot qui changé beaucoup de choses à la série. Il ne faudra bien sûr pas s'attendre à énormément de changements concernant cette suite mais je voulais quand même vous demander quelles seraient les améliorations que vous espériez voir sur cette suite par rapport au jeu de 2018 ?



De mon côté, j'espère voir des boss plus marquants, des mondes secondaires bien plus travaillés et plus utiles que dans le premier. C'était selon moi les 2 plus gros points faibles du premier. Et je voudrais voir un meilleur traitement d'Atreus. Il était pas mal dans le premier mais je pense qu'il y a une bonne marge de progression sur ce plan.



C'est à vous ...