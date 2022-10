J'ai rarement vu un tel foutoir dans un JV, de l'introduction a la fin, c'est du grand n'importe quoi, mais tout ce bordel donne naissance a un véritable chef-d'œuvre de Gameplay.En parlant de ça je m'attendais à un vieillissement sévère du gameplay depuis le temps mais c'est tout le contraire...Le jeu fait tout mieux que le premier volet pour moi, et pour de la Wii U je trouve que le jeu encaisse bien les ravages du temps (j'ai la version Switch mais bon a la base c'est un jeu Wii U).Comme a l'époque donc, j'ai pris du plaisir a faire ce jeu du début a la fin, les musiques sont grandioses, le système de combat est inégalable, le rythme du jeu est fou, les personnages sont attachants, l'humour est digne d'un Suda51, et la mise en scène est spectaculaire (le truc qui manque a DMC V au passage).Mention spéciale a certains Boss, a mettre dans les meilleurs combats de boss du Beat em all, le Lumen Sage Masked c'est juste un chef-d'œuvre de Gameplay et de mise en scène a chaque rencontre.Bien content que Nintendo finance une licence comme ça, un gameplay nerveux mais terriblement ingénieux qu'on retrouve bien trop rarement dans les jeux d'aujourd'hui qui font la course au réalisme au détriment du gameplay...Vraiment hâte pour le nouveau système de combat avec les invocations le 28 octobre.PS : J'ai enfin battu ce sale fumier de Rodin...Un des Boss les plus hard du JV, un enfer j'ai eu vraiment beaucoup de mal, encore plus que dans le premier Bayonetta je crois bien...