C'est bientot la fin du Kickstarter pour le duo de RPG et les deux studios nous proposent une nouvelle video Work&Progress d'explo pour Armed Fantasia (toujours en qualité degueulasse) et deux video d'attaques pour Penny Blood.A l'heure actuel le Kickstarter a dépassé les 2Millions d'euros : https://www.kickstarter.com/projects/doublekickstarter/armed-fantasia-and-penny-blood

posted the 09/28/2022 at 05:19 PM by guiguif