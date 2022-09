J'en ai vu des films "barrés" dans ma vie, ce film là en fait partie, il est même en haut de la liste. Il faut aimer le genre "action", c'est une espèce de mélange de "matrix" et de "Dans la peau de John Malkovich". Nous suivons la vie compliquée Evelyn Wang qui vit avec son père et sa fille (qui est tombée amoureuse d'une fille, comment arriver à en parler au grand-père) dans une laverie. Elle croule sous les impôts et son mari veut divorcer. En allant aux impôts, le mari explique à sa femme qu'elle a la possibilité de se connecter avec d'autres vies parallèles qu'elle a ailleurs (ou elle est chanteuse ou chef cuisinière ect et donc prendre les aptitudes qui vont avec), mais en fait tous les personnages peuvent faire la même chose, pour ça, il faut faire quelque chose d'improbable (comme sniffer une mouche ect). Plus d'une fois, vous allez vous dire "ils n'ont pas osé quand même"...il y a même une scène de combat qui va rester dans les annales (dans tous les sens du terme). Je ne me suis jamais ennuyé tellement il y a d'inventivité dans toutes les scènes (d’autant que le rythme est soutenue et bourré de plein de réfèrence). Les comédiens (surtout les comédiennes, elles sont toutes au top) se donnent a fond et prennent du plaisir, ça se ressent. Les deux réalisateurs et scénariste s'en donnent à cœur joie (je ne sais pas ce qu'ils ont pris, déjà ils nous avaient pondu "Swiss Army Man" pour donner une idée), ils s'inspirent autant de Bollywood, des animes japonais, des clips, du jeu vidéo, des films hongkongais, de la réalité virtuelle ect Un pure tripe (notamment une scène entre deux pierres, improbable, mais génial, sur le coté existentiel), des films comme nous en voyons rarement. Un film qui se prend pas au sérieux, mais qui pourtant et plus sérieux que l'on pourrait croire, notamment sur le sens à donné à notre vie et sur les relations familial, de plus si vous aimez l'absurde, c'est fait pour vous.PS : Je vous conseille de pas regarder la bande annonce, ça sera la découverte totale.