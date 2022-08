JVC

Splatoon 3 s'inscrit dans la droite continuité de Splatoon 2 en ajoutant quelques nouveautés qui feront plaisir aux fans. Après le succès de l'Octo Expansion,. Même constat pour le Salmon Run, sauf que le manque de nouveautés majeures de ce dernier pourrait tout de même en décevoir certains. Ainsi,. Dans tous les cas, vous pourrez toujours participer au test en ligne gratuit du Splatfest World Premiere qui se déroulera ce samedi 27 août entre 10h et 22h, la démo est déjà disponible sur l'eShop.Sans trop de surprises, Splatoon 3 reprend les éléments qui ont fait le succès de Splatoon 2 en apportant quelques nouveautés pour rendre l’expérience toujours plus intéressante. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne. Après cette session, on peut s’attendre à ce que Splatoon 3 soit une version encore plus généreuse de Splatoon 2, sans pour autant chambouler une formule qui a fait ses preuves depuis le jeu original sorti en 2015 sur Wii U.Ce tour rapide des différents modes de Splatoon 3 a permis de confirmer nos attentes : le jeu est peaufiné jusqu’au moindre détail et semble supprimer tous les défauts de ses prédécesseurs. Maintenant il faudra découvrir jusqu’où les nouveautés iront sur les deux années de contenu additionnel gratuit. Le Splatoon 3 Direct avait également révélé le développement d’un DLC payant, probablement pour du contenu solo. Pour l’instant,Le premier verdict plus complet tombera à l’occasion de la sortie du jeu début septembre.