Quatre ans âpres la saison 2, une troisieme saison de One Punch Man vient d'etre annoncé. Aucune date, mais on imagine courant 2023.Le studio d'animation n'a pas encore été dévoilé, mais il se pourrait qu'il soit encore différent des saisons 1 (Madhouse) et 2 (JC Staff), ce qui ne serait pas du luxe âpres une saison 2 qui aura fait débat sur le plan technique.

Who likes this ?

posted the 08/18/2022 at 09:47 AM by guiguif