Nintendo

Net Sales : 307.4 milliards de yenGross Profit : 184.5 milliards de yenOperating Profit : 101.6 milliards de yenOrdinary Profit : 166.7 milliards de yenNet Profit : 118.9 milliards de yen+ 3.43m (LTD 111.08m) => 4.45m en 2021 soit -22.9%Taux des ventes digitales = 53%+ 41.41m (LTD 863.59m) => 45.29m en 2021 soit -8.6%Nintendo Switch Sports - 4.84m (nouveau)Mario Strikers: Battle League - 1.91m (nouveau)Mario Kart 8 - 46.82m (+1.48m)Animal Crossing NH - 39.38m (+740.000)SSB ultimate - 28.82m (+650.000)Zelda BOTW - 27.14m (+590.000)Pokemon EB - 24.50m (+230.000)Mario Odyssey - 23.93m (+430.000)Super Mario Party - 18.06m (+280.000)Pokemon BD/SP - 14.79m (+140.000)Pokemon Let's Go - 14.66m (+130.000)Ring Fit Adventure - 14.54m (+450.000)Kirby et le monde oublié 4.53 (+1.88m)