Bonjour à tous, nouveau top 10 et cette fois on va s'intéresser au créatures vraiment répugnante dans les jv, pas nécessairement flippante donc, juste dégueulasse... voici ma petite sélection.10) )- Les poignants sont des créatures visqueuse et gluante que l'on rencontre dans le Puits en Link enfant et le Temple de l'Ombre en Link adulte. Elles se cachent sous la terre, et font jaillir pleins de bras qui, si ils attrapent Link, la créature ressort de sa cachette et viens le niaquer ! Il est néanmoins possible de mes faire sortir directement en posant une bombe car avec le monocle, vous verrez l'ombre du Poignant.9)- Les Boomers sont des énormes zombies purulents couvert de pustules. Ils font d'énorme degats mais son assez lent. Leur tirer dessus les fera exploser, et si ils vous recouvrent de leur gaz, ça attirera un paquet de zombies réceptif à l'odeur que vous dégagez, sympa !8 )- Outlast abrite son lot d'horreur, et parmi elle, le docteur Richar Trager. Déjà le mec est à poil, tout maigre avec juste un tablier qui recouvre le devant de son corps maigrelet. C'est également lui qui vous sectionne deux doigts, et il faut avouer qu'il est assez répugnant. Heureusement, il finira écraser par l'ascenseur en tentant de vous tuer, bon débarras !7)- Dernier stade de l'infection au cordyceps, les colosses sont de gigantesque monstre rongé par le champignon Parasite. Ce sont des ennemis à la force démesurée et qui peuvent vous balancer des cosses toxique à distance. Si ils vous attrapent, c'en est fini de vous... Les puants du 2 sont également pas mal dégueulasse dans leur genre...6)- En voilà une créature bien bien deg, les tiques sont trouvable uniquement dans la zone optionnelle du château de Cainhurst, le DLC ou les donjons calices. Ce sont des bestioles bien degueu à quatre pattes qui peuvent vous empoisonné. Heureusement, elles ne sont pas très résistante, mais leur pattes poilus là et leur gros abdomen berk ça me dégoûte !(On les voit au début de la vidéo)5)- Créatures issu de la mythologie ... Ces monstres répugnant ressemble à des sortes de Gollum géant munies d'énormes griffes et se déplaçant à 4 pattes. C'est le funeste destin réservé à Anna, Beth étant morte sur le coup. Anna a survécu mais en crevant de faim, elle a été forcée à manger le cadavre de sa sœur pour survivre. Par acte de cannibalisme, et à subis la malédiction du Wendigo et s'est transformé en cette créature cauchemardesque...4)- Difficile de faire un choix parmi toute les créatures dégueulasse de l'univers du sorceleur, mais si il fallait en faire un ça serait les Moires. Aussi appelé Dame de la Forêt, elles règnent sur la contrée de Velen et entendent absolument tout ce qu'il se dit, y compris sur elle. Il faut parfois leur offrir en sacrifice une oreille si jamais on a dit du mal d'elle, qu'elles accrochent aux arbres pour écouter ce qu'ils se dit.Elles sont toute absolument immonde, bien qu'elle font genre que ce sont de très belles femmes. Ambroisie, Fuselle et Soupir de leur nom retiennent en "otage" la femme du Baron Sanglant dans le Marais de Torséchine.3)- Une créature peut être méconnu mais j'avais envie de changer un peu de Laura du même jeu. Cette créature extrêmement répugnante se déplace en gémissant, et dégage du poison. Si elle vous repère, elle hurlera et attirera tous les mobs du coin, de plus, son cris ponctionnera toute votre barre d'endurance. Heureusement pour vous, elle n'est pas très résistante. Il yen a peu dans le jeu et c'est dommage, je trouve que c'est un ennemi intéressant.2)- Attention, là on entre dans le niveau de deguelasserie extrême ! Les necromorphe sont déjà dégueulasse de base mais alors celui là... C'est une créature qui garde une porte, le plus souvent avec un objet intéressant derrière. Elle hurle dès qu'elle vous voit en lançant ses "petits", il faudra lui détruire toute ses tentacules, au nombre de 4 pour la vaincre.Elle est très simple à tuer mais bordel quelle horreur !!! Même son cri est immonde.1)- MB est pour moi le monstre le plus repoussant tout RE confondu... Déjà de base, elle est assez vilaine mais alors avec sa forme insecte c'est une autre histoire. Elle se déplace comme une araignée, et pond des œufs sur les murs en poussant des cris absolument immonde... Le pire, c'est qu'il fait shooter son nid qui est son point faible... et vous savez où il est son point faible ? Au niveau de sa ch****... Dégueulasse... Capcom se sont surpassé pour le coup.Voilà, j'espère que ça vous aura plu ! Et vous alors, quelles bestioles avait vous trouvées immondes dans les Jv ?