-1080p en salon-Tous les éléments de l'interface utilisateur affichés en 1080p-Environ 648p en mode portable la plupart du temps-Filtrage de texte insuffisant, ce qui provoque un flou notable-le framerate est généralement d'environ 30 FPS-En comparaison, Hyrule Warriors : Age of Calamity était plutôt dans la fourchette des 20 à 30 FPS-La fréquence d'images commence à baisser lors des attaques spéciales, mais reste en moyenne beaucoup plus élevée qu'une attaque similaire dans Age of Calamity, cela s'applique à la fois au mode portable et en mode salon.-La fréquence d'images se situe généralement entre 33 et 36 FPS, ça peut aller plus haut dans certaines circonstances-Visuels un peu réduits pendant le multijoueur en écran partagé, exemple : ombres désactivées pour les personnages-Temps de chargement rapides