Le compte Twitter 6MillionBounty vient d'ouvrir ses portes avec une image montrant un Wanted, ce qui semble etre Vash the Stamped et la date du 17 Juin.Le Twitter de Yoshiyuki Fudetani, éditeur de Trigun, suit ce nouveau compte ; de même que celui du Young King Ours (Shonengahosha), magazine où le manga Trigun Maximum est sérialisé.Alors ? Un jeu video ? Un nouveau manga ? Nouveau film ou.... enfin la veritable adaptation du manga en anime ? Reponse demain

posted the 06/16/2022 at 10:15 AM by guiguif