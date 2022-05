Les 13 premiers épisodes de l'adaptation du manga Bastard!! sortiront le 30 Juin sur Netflix.La serie complete ne devrait faire que 24 episodes.Bastard!! est produit par Liden Films, realisée par Takaharu Ozaki (saga Goblin Slayer), scenarisée par Yousuke Kuroda (My Hero Academia) et les musiques composées par Yasuharu Takanashi (Fairy Tails, Naruto)

posted the 05/28/2022 at 09:40 AM by guiguif