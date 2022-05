On apprend que la saison 4 de Stranger Things sera un peu différentes des autres puisque chaque episode fera plus d'une heure, le dernier faisant carrement 2h30. On comprend un peu mieux pourquoi c'est la serie la plus cher de Netflix a ce jour.Episodes 1a 6: autour des 1h15Episode 7: 1h38Episode 8: 1h25 minutesEpisode 9: 2h30 minutesLes 7 premiers episode seront dispo a partir du 27 Mai, tandis que les deux derniers sortirons le 1er Juillet.A noter que les 8 premieres minutes sont deja disponibles.