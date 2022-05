Square Enix a fermement réfuté les commentaires de Yuji Naka qui a vivement critiqué l'éditeur pour avoir sorti le jeu dans un état "inachevé".Le créateur de Sonic a récemment affirmé qu'il avait été démis de ses fonctions de directeur de Balan Wonderworld six mois avant la sortie du jeu ce qui l'a amené à poursuivre Square Enix.Dans une série de tweets publiés fin avril Naka avait déclaré: "c'est une véritable honte que Balan Wonderworld soit sorti dans l'état actuel. Je pense que Square Enix et le co-developer Arzest sont des entreprises qui ne se soucient ni des jeux ni de leurs fans."Vendredi lors de l'appel sur les résultats annuels de Square Enix, la société a confirmé qu'elle avait été impliquée dans un procès avec Naka, mais a refusé de commenter davantage.Cependant, Square-Enix a défendu Balan Wonderworld en disant " c'est un jeu que nous recommandons en toute confiance".Naka avait formé un nouveau studio au sein de Square, Balan Company qui était composé de développeurs chevronnés dont Naoto Ohshima l'artiste qui avait créé les dessins originaux de Sonic the Hedgehog.Peu de temps après l'annonce du jeu à l'été 2020, Naka avait affirmé que Balan Wonderworld était sa « seule chance » de créer un nouveau jeu de plateforme depuis son départ de Sega en 2006.Naka a déclaré le mois dernier que la décision de le retirer du projet était basée sur deux différends selon" des documents officiels".On dit que sa relation avec Arzest s'est rompue car il a soumis la version finale du jeu sans corriger un certain nombre de bugs connus. L'autre point de discorde était lorsqu'un YouTuber allait jouer du piano et publier la partition d'une chanson du jeu à des fins promotionnelles."Les créateurs de jeux sont censés améliorer leurs jeux jusqu'à la toute fin et je pense qu'il est faux de les empêcher de réaliser cet objectif. J'ai demandé à mon avocat de négocier avec nos partenaires commerciaux pour au moins me permettre de régler les problèmes liés au développement de Balan Wonderworld jusqu'à la toute fin, mais ils ont ignoré mes demandes et j'ai donc finalement décidé de porter plainte devant les tribunaux.C'est à cause de cela que Balan Wonderworld a reçu toutes les critiques que vous connaissez tous bien. C'est vraiment dommage qu'un projet que j'avais mené depuis le début tourne de cette façon."Le jour de son 56e anniversaire en novembre dernier Naka a déclaré qu'il réapprenait à coder pour un projet indépendant sur smartphone qu'il réalisait en solo.