Un visuel de la version 2 de Ore no Ryomi

Il y a pas mal d'années maintenant, je vous avais testé un jeu que j'avais trouvé excellent, l'obscur Ore no Ryouri sur la première PlayStation.Depuis, mes expériences culinaires en matière de jeu vidéo se sont limitées au sympathique mais anecdotique Cooking Mama.Jusqu'au jour où j'ai découvert par le plus grand des hasards, titre développé par le tout petit studio indé texan, Vertigo Gaming Inc.Reprenant globalement les mécaniques d'Ore no Ryouri nous allons donc voir si ce titre est bien le digne héritier de son illustre modèle sur PlayStation.Paru initialement en 2012 sur PC, Mac, iOS et Android, Cook, Serve, Delicious! n'est toutefois pas un titre sorti de nulle part.En réalité, il s'agit d'une version boosté d'un vieux freeware: Ore no Ryomi (2003), et Ore no Ryomi 2 (2004).Le cerveau de ces jeux, à savoir David Galindo (qui est accessoirement le boss du studio Vertigo Gaming) raconte qu'à l'époque de la PSOne, il avait découvert le jeu Ore no Ryouri via un CD de démo dans un magazine américain.Bien que ne comprenant rien au japonais, il fût fasciné par ce titre et joua à cette démo en boucle. Par la suite il chercha un jeu équivalent mais en anglais. Il ne trouva rien, d'où l'idée de faire ce jeu (pour se faire plaisir) mais aussi pour faire plaisir aux quelques joueurs occidentaux (dont je fais parti) ayant appréciés le titre PlayStation japonais Ore no Ryouri.Le développement sur le long terme de cette petite série de freeware aboutira en 2012 sur le titre que je vous présente aujourd'hui : Cook, Serve, Delicious!.Comme son nom le suggère, ce titre est tout simplement une simulation de restaurateur.Au départ, vous démarrez dans la tour SherriSoda (dans une ville fictive des Etats-Unis) avec 7500$ en poche et dans des locaux délabrés, en chantier, bref dégueulasses.Le but du jeu est simple : vous commencez donc dans un petit boui-boui bien merdique, et vous devez le transformer en restaurant 5 étoiles de gros bourgeois servant homards, grands crus, bananes flambés et autres mets de gourmets.Au niveau du gameplay, cela donne quoi ? Et bien sur PC déjà, je ne peux que vous conseiller de jouer au clavier car à la souris, ou pire au pad, le titre s'avère tout sauf confortable. Une petite astuce au passage, je vous conseille le combo clavier/souris uniquement pour le vin. Vous déboucherez vos bouteilles plus rapidement en utilisant ces 2 "contrôleurs" simultanément.Revenons à nos moutons, au départ vous êtes à la tête d'un snack misérable. Vous ne pouvez acheter que des plats bas de gamme comme le hot dog, le bretzel ou les sodas de base.Vous commencez avec 4 caisses, quand un client entre dans votre restaurant il commandera un plat ou une boisson ou encore un dessert.Certains seront pourront être servis sur le champ, comme la glace, ou la salade.D'autres nécessiteront une phase de cuisson comme la pizza ou la soupe. Enfin, d'autres plats nécessitent 2 étapes préparation comme les pâtes qu'il faut d'abord cuire et ensuite garnir, tout comme le homard par exemple.Enfin, certains plats pourront soit être envoyés directement ou peuvent nécessiter 2 étapes comme les hamburgers. Un hamburger végétarien s'envoie directement alors qu'un hamburger à viandes (boeuf, poulet ou les 2) nécessitera 2 étapes de préparation.Et là on rentre petit à petit au cœur du gameplay de ce jeu, qui sous ses airs de petit passe-temps casual, il s'avère être un véritable cauchemar pour hardcore-gamer. En gros prenez Overcooked pour le côté marrant et frénétique, mélangez avec du Paper Please pour le côté "" et mettez un soupçon de Cooking Mama pour le côté recettes, et vous obtenez Cook, Serve, Delicious!.Selon votre buzz, vous aurez plus ou moins de clients. Mais comment gagner du buzz ? En réalisant d'abord des commandes parfaites (si dans un burger vous oubliez le fromage alors que le client vous l'a demandé, cela aura pour effet d'énerver votre client).Comme suggéré plus tôt, tout le gameplay se fait au clavier. A l'image des QTE, il faudra réaliser la bonne séquence de touches pour réaliser vos plats :- Par exemple B pour Bacon.- O pour Oignon.- P pour Pineapple, etc.Il faut aussi penser à l'hygiène de votre restaurant (jeter les poubelles, nettoyer les toilettes, laver la vaisselle, et mettre des pièges à rats).Faire une rotation de votre menu fera en sorte d'attirer du monde. Si vous laissez tout le temps le même menu, les clients se lasseront de votre établissement.Il est aussi judicieux d'installer un système de plat du jour.Cook, Serve, Delicious! est comme je l'ai mentionné plus tôt, un jeu plutôt difficile, et surtout très stressant ! Vous devez bien composer les plats commandés par vos clients, et enchainer avec le prochain. Le titre de Vertigo est tout simplement FRENETIQUE surtout au moment du rush hour qui voit un afflux de clients particulièrement pressés. Les rush hour ont lieu tout les jours de 12:00 à 13:00 et de 18:00 à 19:00.Lorsque vous lancez une partie, vous réalisez en réalité une journée de travail.Toutefois, les développeurs ont agrémenté cette base de gameplay de quelques sucreries :- Il vous sera possible d'augmenter la patience de vos clients en achetant des petits snacks.- Pour faire un hamburger, vous devrez au préalable acheter un grill, pareil pour les frites il faudra investir dans une friteuse par exemple.- Des voleurs rodent autour de votre restaurant et viendront taper dans votre caisse, pensez à mettre de l'argent dans la sécurité.- L'hygiène estimportante, vous aurez régulièrement des inspections sanitaires.- Un certain Crazy Dave (un parieur invétéré) viendra fréquemment vous lancez des paris du genre : "et mec t'es pas capable de servir parfaitement 30 clients d'affilés avec des pâtes et des pizzas dans ton menu".- Vous pourrez aussi vivre des histoires d'amour puisque vous serez inscrit d'office à l'agence Cook Love. Votre prétendant(e) aime souvent un plat, et il faudra bien sûr le mettre au menu le jour de ses visites, et répondre à ses SMS amoureux qui vous mettront irrémédiablement dans le jus.- Des VIP viendront manger chez vous, comme le fameux Guy Fernando. Il faudra mettre à la carte ce qu'il aime.Comme vous le constatez, le jeu est vraiment très riche. En plus de ces tâches "quotidiennes", les développeurs ont pensé à intégrer d'autres joyeusetés :- Les Catering Events vous permettront de louer votre restaurant à des cadres dynamiques qui viendront festoyer autour de quelques plats basiques.- Pour augmenter votre buzz de manière considérable, rien de mieux que de participer à un célèbre concours télévisé : Iron Cook. On vous proposera des challenges plus ou moins ardus.- Enfin, pour ceux qui comme moi auront bien dosé le jeu, le Hungry Festivities s'ouvre à eux et là ça ne rigole plus.Le cœur du jeu est donc d'augmenter son buzz, de remplir les objectifs que le jeu nous donne, de bien tenir son restaurant, et surtout d'essayer de faire des perfects days, c'est-à-dire des journées où tout le monde a été bien servi, et les tâches effectuées.La dimension combo est au cœur du gameplay, d'ailleurs grâce à des tickets d'argent (que l'on vous donnera de temps à autres, ou que vous pourrez acheter aussi) vous pouvez essayer de réaliser des combos aléatoires avec des plats qui le sont tout autant.