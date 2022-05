Vous savez, on en a parlé un peu plus ouvertement depuis que tout a commencé, mais quand j'ai parlé des trois rumeurs que j'avais entendues, dont l'une était une acquisition, voici celle que j'avais entendue. J'avais entendu dire que Sony/PlayStation allait acquérir Square Enix et je l'ai entendu de plusieurs sources différentes.

Alors, est-ce que ça se produira ou pas, est-ce que ce ne sont que des rumeurs ? Je ne sais pas. Si c'est juste des ragots, peut-être que vous savez comment c'est, vous entendez des choses de plusieurs personnes, et en fait c'était Square Enix qui essayait de vendre ses studios occidentaux et c'était ça la rumeur, c'était Embracer Group qui leur parlait, ou c'était PlayStation, comme il y a un million de choses, alors ça ne vaut pas la peine de tout prendre avec un grain de sel.

C'est ce que j'avais entendu dire, que PlayStation essayait d'acquérir Square Enix. Et vous savez, il y a cette chose bizarre où lorsque la conversation a eu lieu à ce sujet et qu'il y avait une rumeur, la raison, je veux dire, n'est pas aussi farfelue qu'elle peut paraître, même si nous vivons dans un monde où tout est racheté par toutes sortes de sociétés.

Après Jeff Grubb, c'est au tour de Greg Miller de confirmer que la grosse rumeur autour d'une acquisition chez Sony concernait Square Enix.Sony va-t-il réellement racheter Square Enix ? La vente rapide à bas prix des studios occidentaux est véritablement un début de réponse ? D'autres pistes en Europe pour compenser les pertes de Crystal Dynamics et Eidos Montréal ?------MAJ - L'insider AccountNgt qui a vu juste sur plusieurs annonces récentes défend Greg Miller : "Les gens n'ont pas l'habitude d'entendre parler de ce genre de choses aussi tôt, mais plusieurs sources ont laissé entendre que quelque chose de massif se préparait cette semaine-là (la semaine où Miller parlait de trois rumeurs). On m'a dit que ce n'était pas sûr à 100% (je l'ai signalé mais ça n'a pas eu lieu) La question n'est pas si ça arrive, mais quand."