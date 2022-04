Moyenne presse 2,8/5 (pour l’instant) Moyenne presse 2,8/5 (pour l’instant)

Allociné

« Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore » tient toutes ses promesses faisant oublier les polémiques qui entourent sa sortie.Plein de suspense et de révélations, le film regorge de scènes d’action fantastiques, remarquablement servies par des comédiens en grande forme, une mise en scène spectaculaire et des effets spéciaux éblouissants.Le troisième film de la saga des « Animaux fantastiques » n’est pas aussi trépidant qu’espéré mais prolonge l’exploration de l’univers étendu d’Harry Potter.Grand connaisseur de la magie «potterienne» et réalisateur chevronné, David Yates signe un solide divertissement, plein de magie, de rebondissements, avec un final tibétain guerrier visuellement flamboyant.Le scénario se perd un peu dans ses méandres, mais on est emporté par l’univers merveilleux imaginé par J.K. Rowling et par le romantisme tragique du couple gay qui se déchire, formé par Jude Law et Mads Mikkelsen.Entre thriller politique et film d’espionnage, Les Secrets de Dumbledore se veut plus sombre, plus rugueux mais demeure incroyablement lisse.Ce troisième chapitre tente bien de corriger quelques défauts des Crimes de Grindelwald, sans parvenir à convaincre totalement.La magie n'opère plus à Poudlard.L’enchantement des premiers volets disparaît. Malgré une pincée de bonnes idées.