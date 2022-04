Apres Your Name et Les enfants du temps (et tout un tas d'autres films avant), Makoto Shinkai annonce son nouveai film Suzume no Tojimari (L'enfermement de Suzume).On y suit une jeune fille de 17 ans, Suzume, qui fait la rencontre d'un étrange jeune homme à la recherche d'une porte (c'est Kingdom Hearts). Au cœur d'une ruine, ils en trouvent une que Suzume arrive a ouvrir. Suite à cela, plusieurs portes s'ouvrent dans l'archipel, provoquant désastres sur désastres venu de l'autre-monde.Le film sortira le 11 Novembre au Japon