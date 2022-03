En haut Corniche Champignon (Booster Pass)

Quand quelque chose fâche, je me dois de le dire. Ces derniers jours je vois beaucoup trop de gens assez complaisants avec le Booster Pass de Mario Kart 8 Deluxe, jusqu’à être dans une situation à la Pokémon Epée/Bouclier à critiquer les gens d'être trop critique alors que les faits sont contre le média à juste titre. C'est désespérant de voir le très peu de sens critique chez les gens sur ce genre de cas.En 2014, Mario Kart 8 sort sur Wii U. C'est le premier opus de Mario Kart en HD et c’est le premier jeu Mario avec cette qualité graphique et ce niveau de détails dans ses textures (sachant que NSMBU c'est juste NSMB Wii en HD et que Mario 3D World n'est pas aussi beau visuellement que Mario Kart 8 dans sa façon de représenter l’univers Mario).Ce niveau de détail on le retrouvera plus tard dans des productions comme Mario Tennis: Ultra Smash (qui est sur Wii U le seul autre jeu Mario avec cette finition de détail), Super Mario Odyssey et les jeux Mario sur Switch à partir de là (hors portage).La même année de sortie de MK8 sont annoncés 2 DLC centrés sur The Legend of Zelda et Animal Crossing ajoutant un total de 16 nouvelles courses, des courses d’anciens opus ou totalement nouvelles entièrement travaillées avec le même niveau de détail que les courses du jeu de base.En 2017 Mario Kart 8 est porté sur Switch et se renomme en Mario Kart 8 Deluxe pour l’occasion. Jeu sort avec un Mode Bataille complètement retravaillé avec 8 arènes dont 5 entièrement inédites. Cette édition définitive en profite pour ajouter des personnages manquant sur Wii U comme Bowser Jr. Tous ces ajouts se font dans les mêmes standards visuels de Mario Kart 8 et de son DLC de 2014-2015.Aujourd’hui en 2022, 5 ans après la sortie du portage définitif de Mario Kart 8, nous avons le Booster Pass ajoutant 48 circuits dont 8 sont actuellement jouables. Vous voyez une différence ? Peut-être pas après tout Mario Kart c’est du fun en barre, qui s’arrête pour voir ce genre de détail hein ? Sacrés pinailleurs que je suis !!!Elle est où la cohérence graphique avec le jeu de base ? C'est tout de même important, peut être pas "fun" parce qu'on ne parle pas de gameplay, mais important compte tenu que tout ce que j'ai résumé dans cet article.En 5 ans il avait largement le temps de faire comme le premier DLC sur Wii U c'est à dire quelque chose de qualitatif. Prendre le travail effectué sur Mario Kart Tour, un jeu mobile, et le transposer avec un minimum de travail pour appliquer du full HD sans mettre à niveau les textures, quand on a ajouté du contenu en 2014 et 2017 (alors que la team MK bossait sur le jeu ARMS, donc ça n'est pas une excuse) c'est qu'en même très dommage quoi qu'on en dise. Ce qui m'énerve le plus n'est pas tant cela mais les commentaires des gens sur Internet dès qu'on pointe du doigt ce manque de peaufinage quoi.Peut-être que Nintendo s'est dit qu’il fallait assez vite introduire ce Booster Pass pour ajouter une plus-value sur le NSO+ très critiqué à son annonce l’an dernier, ou peut-être est-ce pour rallonger encore un peu plus la longévité de MK8DX qui décline depuis quelques semaines déjà.Dans tous les cas ça fait d'une pierre deux coups pour l'éditeur : ça contente les gens qui voulaient désespérément des DLC à cette déjà édition complète tout en rentabilisant un peu plus leur travail sur Mario Kart Tour. C'est tout bénef' !...J'aurais préféré quelque chose comme en 2014, un DLC avec juste 4 coupes (voire 8 si on est fou), quitte à ne pas mettre de nouveaux personnages (ça aussi, l'absence de personnages ajouté quand ton jeu à 8 ans, c'est tout un débat...) mais au moins tous les efforts sont fait pour que ces circuits soit les plus beaux possible. Là se voit ajouter des courses moins beau visuellement comparé au jeu de base qui répondait pourtant au standard visuel de la marque Super Mario qu'on a aujourd'hui (j'ai cité Odyssey, il y a Mario Golf Super Rush, Mario Tennis Aces, Super Mario Party et MP Superstar, demain ça sera Mario Strikers qui est aussi très beau... Ça n'est pas rien !).Je veux bien que le mec s'en foute que les textures sur Circuit Toad soient pas du même niveau que le jeu de base, mais dans ce cas là c'est porte ouverte à n'importe quoi à l'avenir : Imaginez Mario Kart 9 il n'y a plus d'anti-gravité, plutôt que réadapter certains circuits on va reprendre les mêmes circuits que Mario Kart Tour sans faire d'effort parce que tout est déjà fait, le jeu sera techniquement moins joli que Mario Kart 8. C'est le future que vous voulez ?Bref. En ce qui me concerne, autant continuer à attendre Mario Kart 9 à ce stade