(1950-2022)



C'est un acteur connu, mais pas tant que ça quand on évoque son nom et pourtant.





1986 : Oscar du meilleur acteur - Le Baiser de la femme araignée.



Nominations

1987 : Oscar du meilleur acteur - Les Enfants du silence

1988 : Oscar du meilleur acteur - Broadcast News

Il a tourné avec Lawrence Kasdan (Les Copains d'abord), Michael Apted (Gorky Park), Alex Proyas (Dark City), Steven Spielberg (A.I.), M. Night Shyamalan (Le village), David Cronenberg (A History of Violence), Sean Penn (Into the wild), Ridley Scott (Robin des bois).Il a est connu depuis ses dernières années en incarnant, le secrétaire d'État Thaddeus « Thunderbolt » Ross (MCU).