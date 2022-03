Bonsoir, L'excellent site jv actu ne suit pas la hype, a fini le jeu et donne son verdict: 17/20 "On ne partage pas l’opinion de la plupart de nos confrères : Elden Ring est un excellent titre, mais il lui manque encore quelque chose pour avoir l’étoffe d’un GOTY 2022." Combien de testeurs l'ont vraiment fini d'ailleurs? Alors elden ring surcoté?

Like

Who likes this ?

posted the 03/12/2022 at 06:11 PM by fretide