Selon son profil LinkedIn, Dan Neuburger a quitté le studio californien le mois dernier. Sa page de profil indique actuellement qu'il cherche ailleurs dans des rôles de design ou de réalisation.Neuburger avait été chez The Initiative pendant près de quatre ans et était auparavant directeur de jeu sur la série Tomb Raider chez Crystal Dynamics , le même studio qui collabore maintenant sur Perfect Dark.En février 2021, le directeur du design de Perfect Dark, Drew Murray avait quitté The Initiative pour rejoindre Insomniac.Ensuite se fut Chris O'Neill qui quitta The Initiative (directeur du design), le second directeur du design à partir sur l'année 2021, en décembre dernier.