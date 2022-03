Voici le top UK des ventes de la semaine1 Elden Ring2 Horizon Forbidden West3 Pokémon Legends: Arceus4 Mario Kart 8: Deluxe5 FIFA 226 Call of Duty: Vanguard7 Dying Light 2: Stay Human8 Animal Crossing: New Horizons9 Minecraft10 GTA TrilogyOn apprend que 80% des ventes se sont fait sur consoles Sony (63% sur PS5, 17% sur PS4), 17% sur Xbox et 3% sur PC.C'est le Souls le plus vendu de la franchise en semaine 1 avec 23% de plus que DS3.Il fait néanmoins moins qu'Horizon Forbidden West la semaine dernière qui voit cette semaine ses ventes chuter de 79% tout en réussissant a rester second.Il convient de rappeler que ces données de ventes ne prennent en compte que les ventes physiques et que par exemple 49% des ventes d'Horizon Forbidden West ont été réalisées numériquement la semaine dernière.