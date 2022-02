Suite au dernier Nintendo direct , Chrono cross remaster ce confirme enfin , personnellement je n'ai jamais fait l'original et je dois dire qu'il pique ma curiosité.Je reste juste méfiant face à cette hd je sais pas ya un truc en voyant le trailer ça fait beaucoup trop lisse.Mise à part ça l'ost à l'air de déboiter sévère et les personnages ont un truc qui me laisse présager une bonne aventure.J'espère vraiment une version boite , voir un petit collector pour tester tout ça.