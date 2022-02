Je vais parler exclusivement des first party Nintendo présentés lors du Nintendo Direct d'hier. Je reste intéressé par des jeux tiers, notamment la compile Klonoa dont je n'ai jamais touché ces jeux de ma vie ça sera une occasion de les faire. Day-one, ça sera Fire Emblem Warriors, le nouveau Kirby, Mario Strikers et Xenoblade 3 pour sur.Le poids des quelques jeux pour ceux qui prennent en dématériel :Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 15.6 GoLive A Live – 5.0 GoChrono Cross: The Radical Dreamers Edition – 4.2 GoNintendo Switch Sports – 3.0 GoMario Strikers: Battle League – 3.0 Go– C’est du fan-service et c’est pas plus mal, c’est comme pour Persona 5 Strikers et Hyrule Warriors: Age of Calamity. Même si personnellement j’aurais plus kiffé un « Fire Emblem Warriors 2 » qui soit davantage fan-service que le premier qui manque en personnages populaires (notamment Ike et Micaiah ou encore Alm, Roy et Hector).Mais au fond c’est logique, Three Houses est l’épisode le plus populaire de la série, qui lui a vallu le choix des joueurs aux Game Awards, il fallait en faire une déclinaison. Tout comme ce dernier, c’est Koei-Tecmo qui développe. J’espère que c’est la « golden route », celle qui réunira les 3 nations notamment, car ça ne peut pas être une suite (on voit les lords dans leur arc académique puis leur version ellipse), et les 4 fins de Three Houses peuvent nous laisser sur sa faim. Reste à voir si le jeu aura des DLC... Que dis-je, ce jeu aura forcément des DLC... C'est ce qui m'ennui le plus, m'attendre à des DLC :roll:.Après oui, la majorité je pense attendait certainement l'annonce d'un nouvel opus ou d'un remake de Path of Radiance ou Genealogy of Holy War. Koei-Tecmo est sur ce jeu, donc Intelligent Systems sont techniquement libre (à par superviser le remake d'Advance Wars 1+2 développé par le studio des jeux Shantae, WayForward).– Ils ont montré 3 choses que je demandais personnellement : la composante online, l’éditeur de niveau bel et bien de retour, et l’inclusion d’un doublage (chose que Pokémon daigne toujours à faire), malgré un style plus western des personnages je suis rassuré. N’ayant fait le 1 et 2 sur GBA que en émulateurs après y avoir joué avec des amis quand j’étais au lycée, je vais rattraper ce temps perdu avec ce remake.– Enfin, le retour des Mario Foot, c’est avec Mario Tennis mes 2 Mario Sports préférés. J’avais peur de ne plus revoir cette déclinaison, après les tentatives ratés avec Marios Sports Mix et Mario & Sonic. J’espère juste que ce jeu offrira un contenu décent en personnages, personnalisations et terrains dès sa sortie au lieu de faire comme Mario Tennis Aces et Mario Golf: Super Rush à mettre des 5-6 personnages en DLC gratuit.– Un nouveau trailer axé sur le mode Salmon Run qui est un très bon mode PVE déjà dans Splatoon 2, content que ce mode gagne en contenu mais dans le fond je n’ai pas d’avis spécifique en fait, ça reste Splatoon : simple mais efficace.– Les Kirby font toujours preuve d’originalité et le nouveau trailer le démontre avec la capacité à Kirby de prendre forme des objets réels tels que voiture ou distributeur de cannettes. Vraiment hâte de voir cette aventure de Kirby pour la première fois en 3D.– Pas d’avis, c’est pour le grand public.Enfin si un avis sur un truc : s'ils sont toujours présent, les Mii ne sont plus mis en avant avec ce jeu. Vous aimez la DA ? Ça me fait drôlement penser à Ninjala...– Des DLC gratuits qui ajoutes 2 niveaux de difficulté (aussi bien 1-hit KO que Débutant) ainsi qu’un Boss Rush qui est très appréciable. Je ne sais pas, je suis partagé entre l’idée qu’un DLC qui ajoute une nouvelle zone ou un mode Zero Suit pourrait être bien, mais aussi l’idée que je n’ai pas envie de DLC tout court. Au moins le Boss Rush, ça c’est cool. Les 2 modes de difficultés auraient dû être dans le jeu depuis le départ, quitte à les faire.– Vous demandiez EarthBound, vous l’avez eu. Je pensais vraiment que Nintendo ne les mettrait pas sur leur abonnement vu leur rareté, mais j’imagine que l’attente était pesante tant ce sont des jeux sont très demandés. Je me surprend à voir Itoi, dans sa vidéo (ici) , sauter de joie de voir cette annonce haha (bon c'est un peu joué mais bon). Cela me permettra peut-être d’y jouer plus facilement que via ma SNES Classic, mais je ne suis pas fan du gameplay, donc j'essaie peut être enfin de terminer ce jeu et sa préquelle aussi, je verrais.– Là aussi, vous étiez nombreux à le demander, et ils l’ont fait : Des DLC ajoutant 48 nouvelles courses pioché dans divers jeux (y compris Mario Kart Tour) à la version Deluxe qui comprenait déjà les DLC de Mario Kart 8 sur Wii U sorti en 2014. C’est qu’en même fou qu’après tout ce temps, Nintendo se met à faire des DLC qui en soit sont plus avantageux niveau prix que les personnages dans Mario Kart Tour haha. Définitivement mort pour "Mario Kart 9 ou 10" dans le court terme. Ayant prix les DLC sur Wii U, j’hésitais déjà à prendre Mario Kart 8 Deluxe mais là je vais devoir passer doublement à la casse pour profiter de tout cela...Ça va finir comme Super Smash Bros à débattre et parier sur le retour des anciens circuits quels seront repris et redesignés– J’ai hâte, mais je suis bien intrigué par la proposition. Tout ce qu’on sait pour l’instant, au fond, c’est que c’est un melting pot de Xenoblade 1 et Xenoblade 2. Pourquoi du comment ? Il va falloir attendre. Le key art c’est même ça : l’épée du titan Mékonis (l’un des 2 titans de Xenoblade 1) avec les restes du titan d’Uraya (un des «mini » titans de Xenoblade 2), soit les 2 key art des 2 jeux. Les personnages sont des mixtes des 2 jeux (et me font aussi pensé à Xenoblade X), on a des anciens lieux des 2 jeux complètement redesignés (comme bras gisant avec des montagnes maintenant, l’épée de Mékonis, autrefois la Vallée de l’Epée, visible depuis les reste de ce qui serait Gormott ?...).On sait que les protagonistes se nomment Noah (un nom biblique haha, le gars en tenu rouge avec la queue de cheval au look qui fait penser au Shulk version Future Connected), Mio (celle que je pense être Nia, qui combat avec 2 chakram comme Nia avec Dromarch), Lanz (probablement un machina ou une évolution de cette race), Eunie (qui serait une hayente), Taio (le seul perso le plus original des 6, contrôlant des origami) et Sena (qui a le design d’une Lame avec ce qui serait un cristal coeur).Aionios (de Aion ? Hum... XD) est le monde qui réunit les 2 Xenoblade dans lequel 2 nations sont en guerres : Keves, nation reposant sur la technologie (avec Noah, Eunie et Lanz venant de là) ; et Agnus, nation reposant sur la magie Ether (avec Mio, Taio et Sena originaire de là). 2 mystérieuses figure masquées représentent aussi ces 2 nations d’une certaine capacité, qu’on soupçonne d’être Melia et Nia.Je reste très intrigué par la direction prise par Xenoblade 3, vraiment hâte d’en voir plus. Xenoblade 1 est mon jeu préféré, de ce qu’on voit on se rapproche plus du premier, ou même de Xenoblade X, que du seconde, reste à voir le gameplay qui j’espère prendra le meilleur des 2 (gameplay dynamique et entrainant du 1 avec les chorégraphies et les combo du 2).---Bref, pour être très court: vraiment intéressé par Mario Strikers 3 et Xenoblade 3, rassuré pour prendre Kirby et le remake d'Advance Wars 1+2 day-one aussi. Intrigué par les DLC de Mario Kart 8 Deluxe et l'arrivée enfin de Mother 1 et 2 sur le NSO.Et vivement de voir les waifus de FEW: 3H et XC3