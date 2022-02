Square-Enix sent bien que le jeu ne va pas forcement faire un carton, et ils le disent eux meme via un Tweet sur le compte Final Fantasy " Pas intéréssé par Chocobo GP ? Changeons ça " en presentant le premier perso de ce qui devrait etre un "Battle Pass" a la Fortnite (car oui ils voient grand en plus) a savoir Cloud debloquable au LV60. Suivra Squall plus tard.