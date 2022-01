La suite !: Super Smash Bros Brawl/Mario Kart Wii- Qu'est ce que j'ai pus les dosés ces deux jeux !!!: Muramasa The Demon Blade/NSMBW/ Prof Layton et la Boîte de Pandore- Muramasa The Demon Blade aurait mérité une suite...: DK Country Returns/Super Mario Galaxy 2/Xenoblade Chronicle- Une année 2010 riche en gros jeux sur la Wii.: TLOZ Skyward Sword/MK7/SM3DLand- Pas mon Zelda 3D préféré mais il reste le meilleur jeu Nintendo sorti avec les deux autres.: ZombiU- Un bon jeu sur Wii U qui était quand même assez maigre cette année...: Super Mario 3D World- Un Mario excellent mais un peu sous estimé...: MK8/Donkey Kong Country Tropical Freeze- Deux putains de bon jeux !: Xenoblade Chronicle X- Un GRAND JRPG, aussi bien par la taille de ce monde que par sa durée de vie. J'aimerai beaucoup une ressortie sur Switch.: Pokémon Soleil/Lune- Un très bon jeu Pokémon pour les fans: TLOZ Breath of the Wild/SMO- La Switch qui démarre en fanfare !: Super Smash Bros Ultimate- Le Super Smash ultime. Dommage que l'aventure soit pas terrible je trouve: Luigi's Mansion 3- Le meilleur des 3, on sent l'ambition pris avec cet épisode, qui offre une aventure spectrale d'une quinzaine d'heure environ ! Une excellent jeu pour peu qu'on adhère au délire.: Animal Crossing New Horizon- Je suis pas fan de ce genre de jeu mais il faut avouer que pour celui là, ils ont mis le paquet ! Ça reste un très bon jeu de gestion, bourré de contenu.: Metroid Dread ???- Je met des points d'interrogation, n'ayant pas encore pus essayer cet épisode.Voilà, j'espère que ce top en deux parties vous aura plu ! Je ferais très bientôt la même pour Sony et Microsoft (et jen prendrai plein le gueule mais pas grave) bon dimanche !