Markomaro aurais leaké le 19 décembre 2021 des informations du plan initial de nintendo pour des jeux a venir pour 2022Pokemon Legends ArceusKirby and the forgotten LandAdvance Wars 1+2Casual IPSplatoon 3FE EchoesDetective PikachuZelda WW/TPMario+Rabbids 2Bayonetta 3Metroid PrimePokemon Let’s Go SequelsZelda BOTW SequelPour rappel cette insider avais Résumé des leaks récents pour Warioware / Bayonetta 3 / et Kirby 3DLibre a vous de croire que cette liste est bien réel ou encore un fake