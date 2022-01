Le mois de janvier est la période des résolutions et Microsoft vient d'en prendre une qui ne fera pas forcément plaisir à tout le monde.En effet le constructeur a tout simplement révoqué l'accès de tous les comptes ayant souscrit au mode développeur (pour une vingtaine d'euro-dollars) et n'ayant pas publié de contenu sur le store depuis plus de 90 jours.Certains joueurs souscrivaient à cette option afin de pouvoir exécuter des applications non officielles, principalement des émulateurs, sur leur console sans avoir besoin de mettre en place un quelconque hack, tout cela semble malheureusement à présent terminé. Même si les utilisateurs de cette fonctionnalité restaient minoritaires, elle était tout de même plutôt appréciée de la communauté et saluée par la presse et les influenceurs tech.