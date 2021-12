Les petits test de Axlenz

Voilà voilà j'ai finis Metroid Dread il y a peu. Le jeu est très bon, je me suis régalé de A à Z mais il a des défauts évidents qu'il faut revoir. Je détaille le tout.

En bref, ce jeu Metroid Dread est un très bon jeu quoiqu'il ne révolue pas le genre mais peste par quelques défauts ici et là qui l'empêche d'atteindre le stade de G.O.T.Y. ça (tu sais, le mec qui ne sais pas écrire '' ç '' en majuscule sur son PC) reste cependant un must-have de la switch.

Mais avant de commencer,. Ce metroid dread est mon premier jeu metroid et je ne suis pas de base un gros joueur de metroidvania. Je ne sais pas comment Samus est dans les autres jeux Metroid mais bordel qu'elle est stylée dans ce Metroid Dread à travers quelques scènes des cinématiques et les plans de la caméra. Certaines actions m'ont donné le sourire.Au-delà de çaC'est un Kiff.Ils cassent les couilles bien comme il faut et savent mettre la pression surtout au début du jeu. A force tu parviens à savoir comment les gérer mais au tout début du jeu, ils te mettent un stress bien comme il faut. En parlant d'ambiance, l'ambiance dans ce jeu est bien comme il faut. Tu ressens toujours une certaine pression. (bien comme il faut ?)Côté O.S.T il y a rien d'extraordinaire mais la bande-son suffit pour mettre dans l'ambiance. Même si j'aurais bien aimé quelques O.S.T épique. C'est l'un des trucs qui manque au jeu.Tu vas chier au départ sur certains boss mais à partir du moment où tu mémorises leurs mouvements, on s'adapte très facilement. C'est un aspect que j'aime beaucoup. Le jeu te force à développer tes facultés. Que celui qui n'a jamais eu un GAME OVER me jette la première pierre.Scénaristiquement parlant, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Je ne sais pas comment est le scénario des autres metroid mais celui de dread n'est pas ouf mais fait le taf. C'est passable quoi. Je ne vais pas m'en plaindre.Passons aux défauts.J'ai absolument rien à dire sur l'ambiance du jeu qui est excellente pour moi mais pour moi cette D.A est à revoir.Je ne sais pas moi, une D.A dessiné, une D.A un peu enchanteur ou je ne sais pas quoi. Mais il faut une D.A qui claque.Déjà dans le jeu tous les décors ne se valent pas. Il y a des décors qui sont tellement beau que tu te poses pour les regarder, tout comme il y a d'autres qui sont totalement osef.Aussi, tous les boss ne se valent pas. Tu peux passer aisément à un boss qui déchire côté chara-design et qui te fait bien transpirer à un boss osef qui n'a rien dans le pantalon avec un design banal. Ceci est également à revoir.