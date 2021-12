Salut tout le monde, C'est juste histoire de prendre la température parmi la communauté. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le futur Horizon, qui souhaite se le prendre dès le jour de lancement, sur quelle machine, sous quelle forme (physique ou dématérialisée) et quelle édition (standard, collector, etc ...) ? Comme d'habitude, merci d'avance pour vos réponses

Who likes this ?

posted the 12/16/2021 at 07:50 AM by couillonchatbis