Le PSBlog a mis en ligne quelques infos sur la compile UnchartedPour commencer, parlons des améliorations graphiques. Voici un aperçu des options proposées au joueur :- Pour ceux d’entre vous qui possèdent un écran 4K et qui souhaitent avant tout bénéficier d’une résolution très nette pour apprécier les environnements et les détails époustouflants qui font la réputation de la série UNCHARTED, sélectionnez le « Mode fidélité » pour jouer en résolution 4K native à 30 IPS.- Nous avons repris le patch PS4 de fréquence d’images élevée pour le « Mode performance », afin de proposer une expérience à 60 IPS.- Si vous êtes plutôt à la recherche d’un gameplay très fluide et que la baisse de résolution ne vous dérange pas, essayez donc notre « Mode performance+ » inédit pour profiter d’une expérience en 1080p à 120 IPS*.Grâce à la puissance de la PS5, le temps de chargement est quasi instantané, ce qui vous permet de plonger dans l’action plus vite que Nate ou Chloé dégainent leurs armes (si vous avez déjà vu Chloé affronter une bande de mercenaires, vous savez que c’est très rapide). Profitez de l’audio 3D* spatial pour savoir d’où proviennent les tirs et pour vous plonger encore plus dans l’ambiance des divers lieux des deux jeux. Grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense, nous avons pu ajuster les fonctionnalités de vibration et de résistance. Il n’a jamais été aussi gratifiant de ressentir un 4×4 rouler entre vos mains ou de donner un coup de poing, avant de se balancer sur une corde pour se mettre à l’abri.*Audio 3D via haut-parleurs de la TV (configuration et mise à jour du dernier logiciel système requises) ou casque stéréo analogique/USB.Tarif et améliorationsUNCHARTED: Legacy of Thieves Collection sera disponible le en version physique et en version numérique pour PS5 au prix de 49,99 €/49,99 $ (PDSF).Les joueurs ayant acheté UNCHARTED 4: A Thief’s End, UNCHARTED: The Lost Legacy, ou le pack numérique UNCHARTED: The Lost Legacy peuvent payer 10 €/10 $ pour faire une mise à niveau vers la version numérique de UNCHARTED: Legacy of Thieves. La mise à niveau sera disponible à la sortie du jeu, le 28 janvier 2022.Les joueurs possédant une version disque du jeu sur PS4 doivent l’insérer dans la PS5 à chaque fois qu’ils veulent télécharger ou jouer à la version numérique sur PS5. Les joueurs possédant une version disque du jeu sur PS4 et ayant acheté la PS5 Édition numérique sans lecteur de disques ne pourront pas obtenir la version PS5 à prix réduit.Les membres PlayStation Plus qui ont déjà téléchargé UNCHARTED 4: A Thief’s End via leur abonnement PlayStation Plus ne sont pas éligibles à l’offre de mise à niveau au prix de 10 €/10 $ vers la version PS5 numérique.Le mode multijoueur inclus dans UNCHARTED 4: A Thief’s End et UNCHARTED: The Lost Legacy ne sera pas présent dans cette nouvelle édition.Informations sur la version PCPour les joueurs PC, il est possible de précommander UNCHARTED: Legacy of Thieves depuis l’Epic Game Store ou sur Steam. Ne vous inquiétez pas, nous dévoilerons plus d’informations sur la version PC début 2022.