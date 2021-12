Jeux Video

Selon 4Chan donc pincettes :



- Se nommera Prey 2 : Neuroshock

- Toujours développé à Arkane Austin

- La team principale planche sur RedFall, l’autre travaille sur cette suite depuis 2019 avant que le projet ait pris de l’ampleur avec le rachat de Microsoft

- Exclusif PC et Xbox

- Expérience plus courte que le premier

- Se déroulera principalement sur Terre

- Progression « à la Deus Ex » avec des environnements plus urbains et des quêtes principales/secondaires données par les humains restants

- Bestiaire beaucoup plus important coté aliens

- Moins de pouvoirs, mais ils seront plus créatifs et expériementaux



- L’annonce aura lieu durant les Game Awars

- Simplement une CGI

- N’arrivera qu’en 2023 (un an après RedFall)