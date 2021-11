Plus de 4 ans après l’annulation de Scalebound, Platinum Games s’excuse auprès de Microsoft, et des joueurs. A l’époque, c’est le géant américain qui avait largement pris sur ses épaules la déception des fans engendrée par cette annulation.Quand l’encre et les larmes coulent à flotsNous sommes en 2014, Xbox tente doucement de remonter la pente après un lancement et une communication désastreux autour de sa Xbox One. Pourtant cette année là, les joueurs sont hypés par l’annonce, de Scalebound, . Une annonce faite en grandes pompes lors de l’E3, le salon mondial dédié au jeu vidéo, par le studio japonais Platinum Games qui avait à l’époque largement le vent en poupe. Et pour cause, l’équipe avait sorti quelques années auparavant Bayonetta, Metal Gear Rising, Vanquish et The Wonderful 101, des jeux largement salués par la critique et les joueurs.Mais que s’est donc t-il passé pour ce qui s’annonçait être une des plus grosses exclusivités de la Xbox One ? C’est au travers d’un documentaire réalisé par la chaîne Youtube Custscene, que le cofondateur du studio et créateur de renom, Hideki Kamiya, s’exprime aujourd’hui au sujet de cette annulation : “Nous n’étions pas assez expérimentés et n’avons pas pu franchir ce mur, ce qui a conduit à ce qui s’est passé au final. […] Je suis désolé pour Microsoft qui avait placé sa confiance en nous en tant que partenaire commercial.”Des excuses qui arrivent peut-être un peu tard, surtout pour les équipes Xbox dont la communication a encore souffert à l’époque en raison de cette annulation, mais qui ont tout de même le mérite d’avoir été formulées. Faute avouée, à moitié pardonnée ?