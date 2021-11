La société de données et d'analysequi a accès aux données NPD, GSD et MediaCreate affirment que lase vend mieux que lasur plusieurs marchés clés.a également constaté sur certains chiffres que les XSS et XSX étaient au moins à 50/50 en termes de base d'installation dans les principaux territoires.Selon les données de, plus de 90 % des ventes desurétaient des ventes digitales. Et le dernier rapport d'parle demillions d'unités pour lesà la fin du mois de septembre 2021 contremillions pour lasouligne que l'offre de las'est considérablement améliorée au cours de la fenêtre de juillet à septembre, qui a vu la console dépasser ladans toute l'Europe au cours de cette période. Selon le group, laa également réussi à passer devant la console de Nintendo au cours du mois de septembre aux États-Unis. Cependant, lapourrait reprendre la première place à Noël grâce au lancement du modèle OLED.Pour finir, les ventes de laont chuté plus rapidement que prévu, ce qui confirme qu'elle ne connaitra pas le même succès à long terme que laNombre de consoles vendues aux consommateurs (fin septembre 2021) :■PlayStation 4 : 115 millions■Nintendo Switch : 89,7 millions■PlayStation 5 : 12,8 millions■Xbox Series X/S : 6,7 millions (Xbox Series X : +/- 3.35 millions)