C'est ce 11 novembre que les Definitive Edition ont été lancées sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, non sans fracas. Déjà, la qualité ne semble pas du tout au rendez-vous : textures clignotantes, effets de pluie aveuglants, ponts invisibles, caméra folle, modernisation des visages et corps très discutables, des bugs à gogo ont été signalés par les joueurs, en témoignent ces quelques tweets répertoriés par PC Gamer.C'est dans ce contexte que le Rockstar Games Launcher a totalement planté ce jeudi soir, empêchant d'accéder à l'ensemble du catalogue de l'éditeur, et donc à la version PC de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Il n'est pas clair si ce crash est dû à une surcharge des serveurs ou une manipulation volontaire de Rockstar pour corriger des soucis, mais le lanceur d'application est revenu d'outre-tombe cette nuit... sans GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. La raison officielle est que l'éditeur veut retirer « des fichiers involontairement inclus dans ces versions » : pas de Hot Coffee en vue cette fois, mais les dataminers ont tout de même découvert des commentaires de développeurs dans le code, parfois très familiers, et surtout des chansons pour lesquelles les licences n'ont pas été renouvelées pour la Definitive Edition, simplement masquées par un script.C'est donc une petite catastrophe qui vient de se produire pour Rockstar Games, qui vient de décevoir beaucoup de ses fans avec ce lancement raté.