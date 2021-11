Si Microsoft bat des records au Japon avec leur nouvelles Xbox Series, l'anecdote du jour c'est que Masahiro Sakurai le producteur des jeux Super Smash Bros a acheté une Xbox Series X, visiblement aussi difficile à s'en procurer que les PlayStation 5 là-bas.Alors rien de nouveau sous les tropiques, pour rappel Sakurai possède pratiquement si ce n'est toutes les consoles (et même 2 PS4 dans son salon) et il dispose aussi d'une large collection de jeux qu'il garde soigneusement.

posted the 11/14/2021 at 08:58 AM by masharu