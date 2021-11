Le film raconte l'histoire d'un couple (Vincent et Sophie qui ont une relation bien triste, plus de fougue amoureuse entre eux) de « petit artisan » boucher, qui un jour est attaquée par des « végans » déguisés en « animal » qui balance du sang et casse les vitrines du magasin, le boucher essaye de rattraper l'un des végans, il a juste le temps de voir l'un des visages, mais le « végan » s'échappe avec ses « camarades » militants. Ils vont manger chez des amis (Marc et Stéphanie) aussi boucher, mais à la différence, ils sont « riches », produisent de la viande « industrielle » de mauvaise qualité et pour couronner le tout, on des relents racistes. Marc offre un fusil à son collègue. De retour chez eux, Vincent et Sophie croisent sur la route le « vegan » qui s'était échappé, Vincent lui roule dessus. Le souci, c'est maintenant de cacher le corps, Vincent décide de couper le corps en morceaux. Sophie adore « Faites entrer l'accusé». L'influence de Sophie va avoir de plus en plus impact sur Vincent, surtout quand elle va de manière non attentionnelle goutter de l'humain. Ils ont une fille qui elle est de plus en plus influencée par son petit copain Vegan. Ils décident, après avoir été exaspérés par le petit copain, lors d'un repas, d'alimenter leur boutique de « Vegan », dont les clients adorent de plus en plus cette « viande », d'aller à des rendez-vous et manifestation « vegan » pour trouver leur marchandise et même participer à certaine de leur action (dont le saccage de boucher industriel). La force du film, c'est une comédie noire comme nous avons peu en France, surtout que les acteurs (même si ils sont caricaturaux) ne surjouent pas (on sent que Fabrice Eboué et Marina Foïs s'en donne à cœur joie, Marina est excellente), ça va de plus en plus loin dans le « délire », le tout avec des punchlines à foison. La réalisation est basique (à part quelques rares plan avec des idées de mise en scène). J'ai parfois souris, je reconnais, mais si l'idée du film c'est de « dénoncer » les « extrémistes » et leur méthode «radical» (comme ceux qui vous expliquent "les extrêmes se rejoignent", sur la forme peut-être, sur le fond, je ne crois pas), je veux bien (car quelque part, il dit qu'il y a une partie en nous de "psychopathe" qui pourrait jaillir au nom de nos convictions), mais si c'est pour nous expliquer que la cohabitation est possible entre des gentils « vegan » et des « gentils petit artisan boucher »...je reste dubitatif...PS : Les animaux sont paradoxalement les grands absents dans le film...a l'exception du chien du boucher.