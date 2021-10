Le dernier Nintendo Direct en date (23 Septembre 2021)

Et oui, dans quelques heures ça va faire 10 ans que Nintendo entretient les Nintendo Direct sur YouTube. Par contre n'attendez pas de moi pour faire une retrospective. En 10 ans, il y a eu un total de 168 présentations, en comptant pour faire court les "Sakurai Presents", "Nindies Showcases" ou encore les "Nintendo Digital Events" pour l'E3.Le tout premier Nintendo Direct avait eu lieu le 21 octobre 2011 exclusivement pour le public japonais. Une présentation très austère comparé à aujourd'hui, où Satoru Iwata l'ancien président de Nintendo (décédé depuis) blablatait avec très peu de gameplay sur un fond blanc. Ce premier Nintendo Direct japonais couvrait principalement des jeux 3DS avec quelques jeux Wii en fin de vie de la console.En Amérique les Nintendo Direct étaient présentés par Reggie Fils-Aime et Bill Trinnen et cela dès 2011 aussi. Nous aussi en Europe on aura eu droit à nos Nintendo Direct spécifiques et présenté par l'ancien président de NoE, Satoru Shibata.Si la formule des séquences rapides entre les jeux était déjà rodé à ce stade, depuis notamment le décès d'Iwata en 2015 les Nintendo Direct se sont formalisés entres les différentes régions et sont présentés principalement par Yoshiaki Koizumi et parfois Shinya Takahashi quelque soit le territoire. Entre 2015 et 2017 aussi, c'était la période où il n'y avait pas eu de Nintendo Direct majeur (un peu comme en 2020).Les Nintendo Direct ont beaucoup évolué dans leur visuels et sont rapidement devenus des rendez-vous très attendus par la communauté de joueurs.Et vous, avez-vous eu de bons moments avec ces présentations ? Êtes-vous toujours salés de ne pas voir un nouveau F-Zero annoncé XD ?