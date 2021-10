Officialisé il y a quelques jours par Rockstar Games, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition

Apparemment les trois jeux du remaster bénéficieront des textures haute résolution, des améliorations

Configuration minimale

■Intel Core i7-2700K / AMD FX-6300■Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go■8 Go ​​de RAM■45 Go d'espace de stockage■Windows 10■Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600■Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go■16 Go de RAM■45 Go d'espace de stockage■Windows 10