Nouveau top et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un top 20 quicette fois ci sur des monstres que je trouve les plus terrifiants dans les JV. Bien entendu subjectif, chacun appréhende la peur à sa façon... La majorité seront issus des jeux type Survival Horror, logique.20)- Un monstre qui a élu domicile dans le Temple de l'Ombre et dans le puit. C'est une créature gélatineuse et dégoûtante qui avance en se dandinant. Elle attrape Link avec ses nombreuses mains pour l'immobilier pour avancer vers lui et le mordre.19)- Des zombies qui hurle et qui paralyse Link, pour ensuite lui sauter au cou et le mordre. Il faudra vite appuyer sur le bouton A pour se défaire de cette créature bien repoussante...- Ces créatures sont des coffres piéger, qui attendent que les joueurs les ouvrent pour les choper et les mordres jusqu'à la mort. Si le joueur repère un mimic, il devra l'affronter, et ces créatures sont plutôt balèze en plus d'être franchement repoussante...17)- Ces créatures n'ont élu domicile que dans les Marégore. Ce sont des genres de fantôme bien flippant et dérangeant qu'il faudra repousser pour espérer survivre dans ce lieu pas franchement hospitalier...16)- 3 ème stade de l'infection au cordyceps. Les claqueurs sont aveugle et doivent leur noms à cause de leur claquement flippant qui sert d'écho-localisation. Ces créatures vous tue en un coup si elle vous attrape...15)- Créature protecteur des petites sœur, ces gros bonhomme en scaphandre sont flippant, surtout quand vous faites l'erreur de leur tirer dessus ou que vous les affrontez volontairement. Ils bondiront sur vous avec une hargne et une férocité démesurée...14)- Créature qui pleure toute seule dans son coin, si par malheur, vous lui tirez dessus par mégarde. Elle va bondir sur vous en hurlant à la mort, rameutant tout les zombies du coin... Cette créature est vraiment flippante la première fois qu'on la rencontre...13)- Antagoniste principal du jeu, il ne sera pas un problème pour King Kong mais en revanche pour Jack je peux vous dire qu'il va bien vous faire suer... La créature est invincible avec Jack et il faudra l'éviter à tout pris ! De plus, il peut vous tuer en un coup avec sa puissante mâchoire, et quand il vous a repérer, il est difficile de lui échapper...12)- Cette créature flippante qui rappel beaucoup Pyramid Head se trouve dans le Chapitre 7 du jeu. Elle est muette, et posera des pièges à base de barbelés pour piéger Sebastian. Si elle vous attrape, vous avez une chance sur deux de vous en sortir...11)- Particulièrement ceux du Remake du 2 qui sont vraiment flippant. Mais déjà dans le Remake du 1, ils étaient déjà assez flippant... C'est l'ennemi de base qui peut vite devenir dangereux, surtout si vous vous retrouvez coincé ou qu'ils sont à plusieurs...