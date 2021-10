■Moteur graphique maison (Mercury Engine).■Mode salon : 1600x900p sans anti-aliasing.■Mode portable : 1280x720p sans AA.■C'est fluide à 60fps 99% du temps (quelques ralentissements occasionnels).■Les cinématiques sont en temps réel et tournent à 30fps.■Démarrage du jeu très rapide.■Les animations sont superbes, de même pour la simulation des fluides.■Prise en charge du son surround 5.1.■Les temps de chargements sont rapides.■Pour John c'est le meilleur jeu Mercury Steam à ce jour.

posted the 10/08/2021 at 04:02 PM by leonr4