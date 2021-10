Nouveau top 10, et comme le titre l'indique, nous allons nous intéresser aujourd'hui à 10 level à l'inspiration asiatique qui m'ont marqué dans les JV.10)- Une course qui se déroule sur un gigantesque dragon qui ressemble à s'y méprendre au dragon que l'on pouvait trouver dans Mario Galaxy 2. On commence à l'extérieur pour ensuite pénétrer dans "l'estomac" du dragon. C'est une des courses les plus difficiles du jeu, surtout en 200 CC car les virages sont très serrés.9)- Un jeu que j'ai pas l'habitude de mettre dans mes tops mais il faut bien avouer que ce niveau inspiré de la Chine m'a grandement marqué. De jour comme de nuit. L'ambiance de jour est génial, faire des loopings, foncer à toute allure sur l'eau ou encore de nuit, pénétrer dans ce qui s'apparente à un temple japonais, j'avais trouver ça super. Que dire de la musique également super bien en accord avec l'environnement !- Excellent niveau également, remarque j'aurais également pus mettre "Bonsaï Bonsaï" mais il fallait faire un choix. C'est un niveau qui se déroule avec Coco uniquement (les deux d'ailleurs). Sous une pluie battante, il vous faudra éviter des gus en charette, des poissons etc... Vers la moitié du niveau, Coco montera sur sa trottinette, et se fera poursuivre par un gigantesque Tsunami ravageant tout sur son passage. Un level que j'ai adoré et en plus de ça, il est pas simple !7)- Un des niveaux les plus difficiles du jeu, j'y suis rester un bon paquet de temps à essayer de trouver la solution. Déjà, le niveau est immense, labyrinthique, et bourré d'énigme. Et en plus de ça, des moines vous attaqueront si vous faites l'erreur de leur tirer dessus.Vous passerez un sacré moment dans ce monastère, dans la mesure où il est très long et difficile quand on connaît pas.6)- Cette mission se déroule sur les toits de Hong Kong. Sous une pluie torrentielle et de nuit, Mason et sa clique doivent enquêter dans ce lieu pour en apprendre plus sur le fameux Nova 6. La mission est géniale, et la musique rock qui va avec donne le ton ! Ça tire dans tout les sens, et courrir sur les toits en évitant les tirs ennemis avait quelque chose de jouissif !5)- Les aventures de Nathan Drake le conduiront tout droit au Tibet. D'abord laisser pour mort dans un accident de train spectaculaire, Nathan sera sauvé et soigner par un homme nommé Tenzin.Étant complètement paumé dans ce village Tibétain, Nathan poursuivra sa route jusque dans une citadelle de glace qui abrite des monstres d'ailleurs pas franchement commode. De plus, les hommes de "désolé j'ai oublier son nom" retrouveront la trace de Nathan et attaqueront le Village avec un gigantesque char.Bref, je triche un peu pour celui là, c'est pas qu'un seul niveau mais plusieurs, mais difficile de faire un choix parmi ces excellente séquence de Uncharted 2 !4)- Mon temple préféré du jeu, rien que ça ! Son ambiance asiatique avec un gigantesque Boudha en son centre. Le temple s'apparente à une gigantesque salle de bain, ou l'ambiance est vraiment au top du top, par sa petite musique douce et reposante. De plus, ce temple a la particularité d'offrir deux ambiances différentes. En effet, il sera possible d'aller en dessous de la statue, ou tout est sombre et lugubre. Dans la mythologie, ce temple fait référence au paradis et au Enfer, où le héros devra saisir le fil pour échapper aux enfers, exactement comme dans le temple.Et que dire de son boss absolument magistrale, la statue bouddha à quatre bras !3)- La première fois que je suis aller dans ce niveau, je me suis dis "Mais WTF ?" En effet, Nintendo a eu l'excellente idée de nous offrir un niveau tout à fait original plutôt qu'un énième château de Bowser.Le niveau s'apparente à un gigantesque temple chinois, sur plusieurs étages qu'il faudra franchir pour arriver tout en haut. De plus, ce niveau offre une des meilleures transformation du jeu, le pic-vert ! Mario pourra s'accrocher au surface de la Forteresse avec son bec, voir même dévier les projectiles ennemis avec l'aide de celui ci.L'ambiance, la musique, l'atmosphère qui y règne et le gameplay avec le piaf font que je ne pouvais que le placer à la troisième place de mon classement !2)- Ce bon vieux Spyro à la seconde place de ce top avec ce niveau exceptionnel. Magnifique déjà par son coucher de soleil, et ses prairies verdoyante, mais ajouter en plus de ça son ambiance chinoise délicieuse avec sa musique. Et puis ya même des bébés pandas trop mignon !!!C'est pas un niveau très difficile mais le parcourir a été très très fu. pour moi et je le refais avec plaisir comme à chaque fois !1)- Pas du tout hésité pour le mettre à la première place. L'ambassade de Chine de SC est un régal à parcourir ! Vous commencez dans la rue, vous traverserez même un restaurant chinois, pour ensuite penetrer dans l'ambassade ou ça va être bien coton d'esquiver les gardes.J'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que ce niveau est absolument génial de par son ambiance, ses musiques ou encore ce qu'on y fait dedans. En plus, il est assez difficile mais pas insurmontable non plus. Bref, c’est un régal et plutôt que de continuer à parler pour ne rien dire, je préfère vous laissez avec la vidéo !Voilà, un nouveau top qui s'achève et comme d'habitude j'espère qu'il vous plaira. Comprenez bien que je n'ai pas mis de jeu se déroulant uniquement dans ce monde comme les Yakuzas par ex. Mais juste des niveaux que l'on traverse, soyez pas étonnés donc si ya pas Shenmue.Et vous alors, des niveaux de ce style qui vous ont marqué ?