La chronologie des médias est la règle définissant l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Cette réglementation a essentiellement pour but la sauvegarde de l'exploitation en salle des films. Ce n'est en effet qu'après une durée déterminée que les autres formes d'exploitation (vidéo, télévision...) sont autorisées.



Au niveau de l'Union européenne, c'est une recommandation de 1987 qui l'évoque pour la première fois, puis la directive dite « télévision sans frontières » du 3 octobre 1989 qui en pose les premiers jalons. Une nouvelle directive du 30 juin 1997 prévoit que la chronologie des médias sera fixée d'un commun accord entre les ayants droit et les diffuseurs.



Aucun autre pays n'a adopté une réglementation nationale de chronologie des médias. Celle-ci passe le plus souvent et plus simplement par des contrats entre les différents intéressés pour chacun des films. Ce système plus libéral est notamment celui en vigueur aux États-Unis.