Rythme de la conférence, durée, jeux...Bref on balance tout ici.C'est a vous.Personnellement, God of war ça ressemble vachement au premier, après a voir mais niveau trailer qui claque et qui balance la Hype du siècle, mouais y avait moyen de faire mieux "pour moi".Pour la conférence globalement, je suis pas très fan des jeux, le Japon est complètement absent hormis de très rares titres. Dommage.