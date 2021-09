Rumeur sur 4chan donc attention a prendre avec des pincettes, cette version sera une version longue du jeu pour les consoles next gen (PS5 et XSX ), une mise a jour sera disponible pour les anciennes consoles (PS4,ONE) mais sans le boost graphique, vu le contenu et connaissant Capcom, ça sera surement payant.Voici le contenu du fameux leak et du cover art de l'Edition Nemesis :-Nouvelles zones du jeu comme le Beffroie St Michel ou le Parc Fox (zones honteusement absentes du jeu de base) mais elles seront plus courtes et différentes de l'original cela dit.-Nouvelles cinématiques.-Nouveaux types d'ennemis.-Les anciennes zones seront maintenant plus grandes et ouvertes, toutes connectées comme le RPD de RE2 Remake. A savoir que cet ensemble de zones permettra d'avoir un Nemesis plus travaillé et qui nous suivra de zone en zone, ce dernier aura comme équipement, le lance-flamme ou le lance-roquette (hors combats de Boss donc).-Mise à jour graphique mineure pour la nouvelle génération de consoles dont du RayTracing (dispo en Mod sur la version PC ).-FSR et DLSS 2.0 sur PC.-Le jeu sera disponible uniquement en boite pour les consoles de nouvelle génération (PS5 et XSX ).Pour finir, si le jeu ne sera pas annoncé demain, il se peut qu'il pourrait l’être pour la fin septembre au TGS avec en même temps le premier trailer d'annonce du Film Resident Evil Welcome to Raccoon City.En effet, même si les événements de Resident Evil 3 Nemesis ne seront pas présents dans le film, cette édition servira surtout de promouvoir le film et également de tremplin pour les ventes du jeu.Une sorte de version Director Cut comme Ghost of Tsushima, Death Stranding ou FF VII Intergrade donc.